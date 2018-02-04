Михаил Юрьев: "Я даже не помню, какой счет был в прошлогоднем финале ЧМ"

Главный тренер сборной России Михаил Юрьев после победы над Швецией в финале чемпионата мира-2018 (5:4) отметил, что у него не возникло по ходу матча ассоциаций с прошлогодним финалом. Год назад россияне также ушли на перерыв при счете 3:1, но в итоге уступили 3:4. Сегодня Россия вела 3:1 и 4:2, шведы сравняли счет (4:4), а Алмаз Миргазов забил победный мяч на 78-й минуте.

- Приятно было играть, полные трибуны, девять забитых голов в финальном матче. Такого давно не было. Думаю, матч понравился зрителям, он держал в напряжении всех до конца, когда то одна сборная забивает, то другая. Концовка была очень нервная, но мы очень рады, что вернули статус чемпионов мира. Спасибо сопернику за потрясающую игру.

- В прошлом году финальная игра развивалась по подобному сценарию: сначала сборная России лидировала по ходу матча, а затем упустила преимущество и проиграла. Сегодня не возникло у вас подобного ощущения?

- Я даже не помню, какой был счёт в той игре, и она развивалась по-другому сценарию. Сегодня были сумасшедшие скорости как у нас, так и у соперников. Игра проходила во взаимных атаках либо контратаках. Если их посчитать, то их количество будет близко к рекорду. Это был открытый хоккей. Атаковали большими силами, с большими разрывами. Может это специфика игр, проводимых в арене "Ерофей", где лёд хорошего качества, и это позволяет принимать быстрые решения на поле, быстро отдавать пас.

- Останетесь ли вы на посту главного тренера сборной России?

- Посмотрим, я не знаю. Это должны быть какая-то встреча, на котором обсудим этот вопрос. Пока не могу сказать, не было никакой беседы.