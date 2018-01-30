Михаил Юрьев: "После матча с Финляндией у меня много претензий к рефери"

Главный тренер сборной России Михаил Юрьев после победы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Финляндии (2:1) признал, что игра могла сложиться по-другому. Также специалист похвалил соперников за самоотдачу, но выразил недовольство судейством.

– Получилась довольно сложная игра, возможно, мы выбрали не ту тактику на первый тайм, и встреча могла бы сложиться по-другому, – цитирует ТАСС Юрьева. – Но у меня больше претензий к рефери. Я насчитал пять угловых, которые судья не назначил в ворота команды Финляндии. Целых 85 минут я молчал, но потом взорвался, когда наблюдал, как игроки соперника цепляют наших игроков, провоцируют на ответные действия, а судья ведет себя как ни в чем не бывало, молчит.

Да, я хочу похвалить сборную Финляндии за проявленную самоотдачу, но по международным правилам любой зацеп – это удаление. К сожалению, сегодня я не увидел соблюдения международных правил.

Сборная России, одержавшая победу во втором матче, набрала четыре очка и занимает втрое место в группе. В заключительной встрече, которая состоится 31 января, россияне сыграют со Швецией.