Ломанов-младший вернется в сборную России и поедет на ЧМ-2018

Нападающий "Енисея" Сергей Ломанов-младший будет включен в заявку сборной России на чемпионат мира-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на главного тренера национальной команды Михаила Юрьева. Форвард является рекордсменом по количеству побед на мировом первенстве (9). Экс-наставник сборной Сергей Мяус не включил его в заявку на ЧМ-2017, официальной причиной было намерение омолодить состав команды. Также хоккеист пропустил последний Турнир четырех команд, но уже по собственной просьбе.

- Завтра мы подадим заявку в Федерацию хоккея мячом России, список из 22 игроков, которые будут приглашены на сбор перед чемпионатом мира в Хабаровске, который продлится до 28 января, - цитирует "Р-Спорт" Юрьева. - Тренировочный сбор начнется 22 января, 18 хоккеистов будут заявлены на чемпионат мира, 16 будут входить в заявку на матчи. Сергей Ломанов будет включен в состав команды. Я надеюсь, что он примет участие в чемпионате мира.

Я приглашал Сергея на декабрьский международный турнир в Швеции, но он попросил меня освободить его от участия по определенным причинам. Мы нашли компромисс и сейчас находимся в диалоге. Я надеюсь, что с ним будет все нормально в двух оставшихся турах чемпионата России.

ЧМ-2018 пройдет в Хабаровске с 28 января по 4 февраля.