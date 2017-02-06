Индия может принять участие в чемпионате мира

Сборная Индии может дебютировать на чемпионатах мира, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Международной федерации бенди Бориса Скрынника. На прошедшем в Сандвикене ЧМ-2017 участвовали три азиатские сборные - Монголия, Япония и Китай. Они заняли третье, четвертое и предпоследнее, девятое место в группе B. По словам Скрынника, в будущем может появиться третий по силе дивизион, группа C.

- Мы хотим, чтобы индийская команда участвовала в чемпионате группы B, а, может быть, и группы С - все-таки количество команд увеличивается, - цитирует ТАСС Скрынника. - Здесь, в Швеции, мы с их представителем обговаривали возможность участия этой команды на чемпионате мира. Есть нюансы - оказалось, что у них могут быть две федерации - это иммигранты и жители Индии, которые играют в хоккей в Кашмире.

Матчи группы A ЧМ-2018 пройдут в Хабаровске, а группы B - в китайском Харбине.