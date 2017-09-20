Игрок сборной России Ишкельдин отказывается подписать заявку на сезон из-за пункта о допинге

Игрок "СКА-Нефтяника" и сборной России Максим Ишкельдин может быть не допущен до участия в сезоне-2017/18. Игрок отказывается подписывать заявку на сезон из-за неточности ряда пунктов. Данное нововведение действует в российском чемпионате с этого года. Игрок попросил ФХМР внести ряд изменений, поскольку раньше имел проблемы из-за подписанной документации. Федерация категорически запретила вносить правки в документ.

– Максим не отказывался ее подписывать, – цитирует baikal24-sport.ru Виталия Ишкельдина, отца хоккеиста. – Он только просил разрешения кое-что поменять. Например, такой пункт: "не применять допинговые средства". Но это неправильная формулировка, в ряде обстоятельств их можно применять – когда это разрешено. В спорте есть такое понятие, как антидопинговые правила, которые нельзя нарушать. Этот документ составлен неграмотно с юридической точки зрения, одни и те же понятия можно трактовать по-разному. Сергей Мяус (член исполкома ФХМР. - Прим. "СЭ") сказал нам, что ничего менять не надо, это же слова-синонимы – "допинговые средства" и "антидопиновые правила". Будто бы это одно и то же! Но с юридической точки зрения в документах не может быть понятия "синонимы". Тут есть вполне конкретные слова и определения.

Максим Ишкельдин звонил Анатолию Степанову, ответственному секретарю ФХМР, с вопросом: можно ли поменять формулировку? Нет, ответил тот, и добавил, что если не подпишет, то может ехать играть в Швецию.

Максим вообще даже и не рассматривал такой вариант, чтобы ехать в Швецию! Но, оказывается, этот вариант уже кем-тот просчитан. Конечно, если он уедет из России, то соперникам будет проще выиграть чемпионат России у "СКА-Нефтяника". Я пытался связаться с представителями других клубов – а у них не возникло вопросов с заявками? Но они тактично ушли от ответа, и я понял, что у нас предпочитают вопросов вообще не задавать. Просто у Максима уже были проблемы, мы помним, из-за оформления документов.

В ФХМР предложили Ишкельдину рассмотреть вопрос подписания заявки на заседании исполкома, которое состоится в октябре. При этом уже 21 сентября стартует первый этап Кубка России.