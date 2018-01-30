Голы Ишкельдина и Миргазова помогли сборной России обыграть Финляндию

В матче группового турнира чемпионата мира, который проходит в Хабаровске, сборная России одержала победу над Финляндией – 2:1.

В составе россиян забили Максим Ишкельдин и Алмаз Миргазов, за финнов отличился Юхо Лиукконен.

Сборная России, одержавшая победу во втором матче, набрала четыре очка и заняла втрое место в группе. В заключительной встрече, которая состоится 31 января, россияне сыграют со Швецией.

Чемпионат мира

Группа A

Россия – Финляндия – 2:1 (1:1)

30 января. Хабаровск. "Ерофей".

Турнирная таблица – здесь