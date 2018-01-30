Голы Ишкельдина и Миргазова помогли сборной России обыграть Финляндию

В матче группового турнира чемпионата мира, который проходит в Хабаровске, сборная России одержала победу над Финляндией – 2:1.
В составе россиян забили Максим Ишкельдин и Алмаз Миргазов, за финнов отличился Юхо Лиукконен.
Сборная России, одержавшая победу во втором матче, набрала четыре очка и заняла втрое место в группе. В заключительной встрече, которая состоится 31 января, россияне сыграют со Швецией.
Чемпионат мира
Группа A
Россия – Финляндия – 2:1 (1:1)
30 января. Хабаровск. "Ерофей".
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Доктор со стажем
Нет игры...
15:34
oleg.bob
Ой-ё-ёй, как неуверенно!
15:32
Lennon
Слабовато......
15:18
shur
Так слабо?
14:48