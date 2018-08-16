Гапанович, отстраненный за матч с 20 автоголами, возглавил Федерацию хоккея с мячом Архангельской области

Бывший игрок и главный тренер "Водника" Игорь Гапанович назначен главой Федерации хоккея с мячом Архангельской области, сообщает пресс-служба организации. 50-летний специалист был избран единогласно.

Гапанович в сезоне-2007/08 и с февраля 2016 по март 2017 года занимал пост главного тренера "Водника". В феврале 2017 года архангелогородцы сыграли скандальный матч с "Байкалом-Энергией", в котором было забито 20 автоголов (9:11). Результат встречи был аннулирован, Гапанович и главный тренер иркутян Евгений Ерахтин были дисквалифицированы на 2 года 6 месяцев.