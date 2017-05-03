FIB будет развивать хоккей с мячом в Колумбии

Международная федерация бенди подписала соглашение о развитии хоккея с мячом в Колумбии, сообщает официальный сайт ФХМР. На встрече присутствовал глава Шведской федерации бенди, вице-президент FIB Стиг Бертильссон, а также глава Федерации фигурного катания на роликах Альберто Эррера Айяла.

Колумбия стала 27-й страной, развивающей бенди, и второй - в Южной Америке (после Аргентины). Отмечается, что развиваться этот вид спорта будет не с нуля - в стране определенной популярностью пользуется хоккей с мячом на роликах.