12:49 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

FIB будет развивать хоккей с мячом в Колумбии

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Международная федерация бенди подписала соглашение о развитии хоккея с мячом в Колумбии, сообщает официальный сайт ФХМР. На встрече присутствовал глава Шведской федерации бенди, вице-президент FIB Стиг Бертильссон, а также глава Федерации фигурного катания  на роликах Альберто Эррера Айяла. 

Колумбия стала 27-й страной, развивающей бенди, и второй - в Южной Америке (после Аргентины). Отмечается, что развиваться этот вид спорта будет не с нуля - в стране определенной популярностью пользуется хоккей с мячом на роликах. 

Дополнительная информация

http://www.rusbandy.ru/news/10706

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джон....Сильвер

идиотизм

13:13

ed_tsy

истчо брэзилов каких-нить подтянуть, и первенство континенту можно проводить)) эпические толпоепы))

13:09