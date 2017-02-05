Евгений Иванушкин: "Мысли о рекорде нужно гнать куда подальше"

Нападающий сборной России Евгений Иванушкин подчеркнул, что во время финального матча чемпионата мира со Швецией (3:4) не думал о том, чтобы стать рекордсменом национальной команды по количеству забитых голов на мировых первенствах. Форвард, оформивший 154-е взятие ворот, догнав Сергея Обухова.

"Я в финале об этом вообще не думал, а думал только о том, чтобы команда победила, - приводит ТАСС слова Иванушкина. - Мысли о рекорде нужно гнать куда подальше".

На вопрос, как долго он еще намерен играть на профессиональном уровне, Иванушкин ответил: "Насколько буду нужен сборной России. Пока вызывают, всегда готов помочь команде".