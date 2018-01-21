"Енисей" уступил "СКА-Нефтянику", проиграв второй матч подряд

Действующий чемпион России "СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" в матче регулярного чемпионата суперлиги. Красноярцы проигрывают второй матч подряд - в предыдущем туре они уступили серебряному призеру чемпионата "Байкалу-Энергии". Несмотря на это, подопечные Сергея Ломанова-старшего остаются лидерами турнирной таблицы.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Енисей" (Красноярск) - 5:3 (2:0)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 4:1 (1:0)

"Волга" (Ульяновская область) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 3:5 (2:2)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Уральский Трубник" (Первоуральск) - 5:2 (2:1)

"Водник" (Архангельск) - "Зоркий" (Красногорск) - 5:0 (2:0)

"Динамо" (Москва) - "Старт" (Нижний Новгород) - 7:7 (3:3)

"Строитель" (Сыктывкар) - "Родина" (Киров) - 7:4 (4:0)