"Енисей" проиграл второй матч в сезоне

В матче регулярного чемпионата России "Байкал-Энергия" одержал победу над "Енисеем" – 4:3. Для красноярцев данное поражение стало вторым в сезоне.

В других встречах "СКА-Нефтяник" обыграл "Кузбасс" (11:6), "Волга" переиграла "Уральский Трубник" (8:4), казанское "Динамо" уступило "Сибсельмашу" (4:5), "Родина" проиграла "Строителю" (3:4), московское "Динамо" одержало победу над "Стартом" (4:3).

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Байкал-Энергия" (Иркутск) – "Енисей" (Красноярск) – 4:3

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) – "Кузбасс" (Кемерово) – 11:6

"Волга" (Ульяновская область) – "Уральский Трубник" (Первоуральск) – 8:4

"Динамо" (Казань) – "Сибсельмаш" (Новосибирск) – 4:5

"Родина" (Киров) – "Строитель" (Сыктывкар) – 3:4

"Старт" (Нижний Новгород) – "Динамо" (Москва) – 3:4

18 января.

Турнирная таблица – здесь