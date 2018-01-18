"Енисей" проиграл второй матч в сезоне

В матче регулярного чемпионата России "Байкал-Энергия" одержал победу над "Енисеем" – 4:3. Для красноярцев данное поражение стало вторым в сезоне.
В других встречах "СКА-Нефтяник" обыграл "Кузбасс" (11:6), "Волга" переиграла "Уральский Трубник" (8:4), казанское "Динамо" уступило "Сибсельмашу" (4:5), "Родина" проиграла "Строителю" (3:4), московское "Динамо" одержало победу над "Стартом" (4:3).
Чемпионат России
Суперлига
Регулярный чемпионат
"Байкал-Энергия" (Иркутск) – "Енисей" (Красноярск) – 4:3
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) – "Кузбасс" (Кемерово) – 11:6
"Волга" (Ульяновская область) – "Уральский Трубник" (Первоуральск) – 8:4
"Динамо" (Казань) – "Сибсельмаш" (Новосибирск) – 4:5
"Родина" (Киров) – "Строитель" (Сыктывкар) – 3:4
"Старт" (Нижний Новгород) – "Динамо" (Москва) – 3:4
18 января.