01:54 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Чемпионат мира-2019 пройдет в Иркутске

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Чемпионат мира-2019 среди мужских команд пройдет в Иркутске, сообщил президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко. Решение было принято на исполкоме Международной федерации хоккея с мячом единогласно. В 2016 году турнир прошел в Ульяновске, а в предстоящем году чемпионат мира пройдет в шведском Сандвикене.

– Исполком единогласно проголосовал за то, чтобы чемпионат мира среди мужских команд в 2019 году прошел в Иркутске, – приводит официальный сайт Федерации хоккея с мячом России слова Матиенко. – У нас уже есть опыт проведения таких соревнований.

Дополнительная информация

http://www.rusbandy.ru/news/9827/

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