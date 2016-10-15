Чемпионат мира-2019 пройдет в Иркутске

Чемпионат мира-2019 среди мужских команд пройдет в Иркутске, сообщил президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко. Решение было принято на исполкоме Международной федерации хоккея с мячом единогласно. В 2016 году турнир прошел в Ульяновске, а в предстоящем году чемпионат мира пройдет в шведском Сандвикене.

– Исполком единогласно проголосовал за то, чтобы чемпионат мира среди мужских команд в 2019 году прошел в Иркутске, – приводит официальный сайт Федерации хоккея с мячом России слова Матиенко. – У нас уже есть опыт проведения таких соревнований.