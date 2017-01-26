Борис Скрынник: "Цель сборной России всегда одна - первое место"

Президент ФХМР Борис Скрынник подчеркнул, что задачей сборной России на чемпионате мира-2017 является только победа. Турнир пройдет с 29 января по 5 февраля в Сандвикене. Россияне выигрывали турнир последние четыре года.

- Перед нашей командой на чемпионате мира всегда стоит только одна цель - первое место, - цитирует "Р-Спорт" Скрынника. - И она никогда не снималась. Поэтому мы понимаем все то, что делает главный тренер сборной России, и верим в команду. И в беседах с ним я вижу, что его понимание процессов развития команды правильное. И направленность на сплочение команды тоже правильная. Поэтому у нас хорошие надежды на победу - как и желание хоккеистов выиграть золотые медали. И одна из задач тренеров - не смена поколения игроков, а создание в команде такой атмосферы, которая позволит добиться успеха.

Финны год от года становятся сильнее и могут преподнести сюрпризы. И поэтому нашей команде нельзя расслабляться в матче с ними. Сборная Швеции играет дома и настроена только на победу. Но четыре года назад, когда в 2013 году чемпионат мира также проходил в Швеции, хозяева соревнований были очень уверены в том, что нас обыграют. И говорили об этом открыто. Однако сборная России показала более убедительный хоккей и одержала заслуженную победу.