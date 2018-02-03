Андрес Свенссон: "Казахстан заслуживает аплодисментов за матч со Швецией"

Вратарь сборной Швеции Андрес Свенссон похвалил сборную Казахстана за игру в полуфинале чемпионата мира-2018. Казахстанская команда уступила 4:5 и в матче за третье место встретится с Финляндией. В финале ЧМ-2018 Швеция сыграет с Россией.

- Получилась крайне сложная и нервная игра, в которой соперник заставил нас серьезно выложиться, - цитирует ТАСС Свенссона. - В некоторых отрезках обе сборные демонстрировали яркий и открытый хоккей, что активно радовало болельщиков на трибунах. На мой взгляд, абсолютно вся сборная Казахстана заслуживает аплодисментов за матч против команды Швеции. Тем не менее мы в финале, и главный матч у нашей сборной завтра.

Не буду скрывать, что чемпионат мира по хоккею с мячом в Хабаровске для меня является ключевым. Любой спортсмен хочет носить звание пятикратного чемпиона мира. Завтра будет большая игра, противостояние сборных России и Швеции всегда получается ярким и интересным, и уверен, что завтрашний финал не станет исключением.