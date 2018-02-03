Алан Джусоев: "Не брился больше месяца. Все думают, что приметы, а мне просто лень"

Полузащитник сборной России Алан Джусоев после победы над Финляндией (8:2) в полуфинале чемпионата мира-2018 отметил, что у соперника большое будущее. Также игрок рассказал, что не брился последнее время не из-за суеверий.
– Не брился, наверное, больше месяца уже. Хотя к чемпионату мира бороду не растил, - цитирует официальный сайт ФХМР Джусоева. - Все думают, что какие-то приметы, а мне просто лень (смеется).
– После финального свистка, несмотря на победу, в раздевалке – рабочая атмосфера.
– Мы довольны, что добились положительного для нас результата. Но уже потихоньку начинаем думать о завтрашнем дне.
– Готовы ли финны реально соперничать со сборными России и Швеции?
– Это в большей степени зависит от них. Взять ту же сборную Норвегии: в прошлом году они обыграли сборную Казахстана, а в этом году уступили американцам. У финнов появились игроки топ-уровня – братья Мяяття, Самули Хелавуори. Если ещё подтянется молодежь, то у них хорошее будущее.
– Что нужно сделать перед финалом?
– Не думать о финале (улыбается). Как говорится, будет день – будет пища. Выйти завтра и уже не в хоккейчик поиграть, а выйти и реально биться.
В финале россияне встретятся со Швецией, игра состоится 4 февраля.
Дополнительная информация
- Сборная России (Хоккей с мячом)
- Сборная Швеции (Хоккей с мячом)
- Сборная Финляндии (Хоккей с мячом)
- Алан Джусоев