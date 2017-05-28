Юрий Борзаковский: "Победа Ласицкене в Юджине очень важна для российской легкой атлетики"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский подчеркнул, что победа на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, одержанная российской прыгуньей в высоту Марией Ласицкене (Кучиной) очень важна для российской легкой атлетики, переживающей нелегкие времена. Результат лучшей попытки россиянки, выступавшей под нейтральным флагом, – 2,03 метра. Она показала лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд. Второе место заняла полька Камила Лицвинко, третье – американка Вашти Каннингэм.

– Я очень рад за Машу, она сегодня выступила блестяще, – приводит ТАСС слова Борзаковского. – Показать такой высокий результат на первом международном старте после длительного перерыва это очень большой успех. Уверен, что по ходу сезона она будет прибавлять и прыгать еще выше. Ведь сейчас только конец мая.

Эта победа очень важна для всех наших легкоатлетов, многие из которых пока лишены возможности выступать на международных стартах, – продолжил главный тренер. – Успех Марии добавит ее товарищам по сборной команде веры в свои силы и увеличит мотивацию.