Йоан Дини стал чемпионом мира в спортивной ходьбе на 50 км

Француз Йоанн Дини занял первое место на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км. Он установил рекорд мировых первенств, преодолев дистанцию за 3 часа 33 минуты 11 секунд.

Серебро и бронзу завоевали представители Японии Хируки Араи (3:41.17) и Каи Кобаяси (3:41.19).

Для 39-летнего спортсмена это золото стало первым на чемпионатх мира. В 2007 году он становился сереьряным призером. Кроме того, Дини трижды занимал первое место на чемпионатах Европы.

Отметим, что российские спортсмены, выступающие на чемпионате мира в статусе нейтральных атлетов, не принимали участия в этой дисциплине.