12:26 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Виталий Мутко: "Не вижу препятствий по восстановлению ВФЛА в ИААФ"

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Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко выразил надежду на то, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) восстановит членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к весне 2017 года. 13 ноября 2015 года Совет ИААФ принял решение о временном приостановлении членства ВФЛА в составе организации. В результате российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, не были допущены к участию в Играх-2016.

– Критерии получены и выполняются, – приводит ТАСС слова Мутко. – Препятствий уже не вижу, просто должны пройти какие-то сроки. Надеюсь, к весенним стартам ВФЛА будет восстановлена.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3830264

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