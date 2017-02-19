Вице-президент ВФЛА и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский заявил, что ВФЛА отправила в ИААФ все индивидуальные заявки российских спортсменов на чемпионат Европы в помещении, который пройдет в Белграде с 3 по 5 марта. Напомним, в ноябре 2015 года ИААФ временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов. На данный момент спортсмены могут отправлять индивидуальные заявки на выступление под нейтральным флагом.

– Критериев отбора ВФЛА на чемпионат Европы так и нет. А смысл? У нас же индивидуальный допуск спортсменов – кого допустят, того и допустят, – приводит "Р-Спорт" слова Борзаковского. – Единственный критерий для нас на данный момент – введенные с этого года нормативы по результатам. Допустим, в прыжках с шестом норматив 4,70 м, у нас там только Анжелика Сидорова прыгает, то есть только она может ехать.

Во многих дисциплинах довольно высокие нормативы на чемпионат Европы. Ребята подают индивидуально, ВФЛА со своей стороны их рассматривает, поддерживает и подает в ИААФ, и всех, кто подавал заявки на чемпионат Европы, федерация, насколько мне известно, уже отправила в ИААФ.

Безусловно, самый важный старт – чемпионат мира 2017 года, поэтому каждый вправе, и особенно лидеры сборной, выбирать – пропускать сезон или нет. Мы со своей стороны, тренеры сборной, даем некие рекомендации каждому спортсмену, но прислушиваемся к личным мнениям тренеров и спортсменов.