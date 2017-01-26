13:27 26 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВФЛА не получала уведомлений о положительной допинг-пробе Кривошапки

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что у организации нет официальной информации от соответствующих структур по положительной допинг-пробе российской спортсменки Антонины Кривошапки. По данным хакерской группы Fancy Bear, опубликованным изданием Life, повторный анализ допинг-пробы россиянки, ставшей второй в эстафете 4 по 400 м на Играх в Лондоне, дал положительный результат.

"Мы не получали официальных уведомлений на этот счет", – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина.

Напомним, что в составе этой эстафеты на Играх в Лондоне также стартовали Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. Если обвинения в адрес Кривошапки будут доказаны, все четверо лишатся серебра Олимпийских игр-2012.

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http://rsport.ru/athletics/20170126/1115431809.html

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