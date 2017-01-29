Валентин Балахничев: "Степанова не важна для России. Она – спортсменка третьего сорта!"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал высказывания информатора ВАДА и бегуньи Юлии Степановой о нежелании возвращаться в Россию. Ранее Степанова подчеркнула, что чувствует себя в безопасности в США.

– Степанова несправедливо оценивает свою роль в этом процессе. Она злоупотребила доверием своих друзей, выполняя противозаконные действия. Снимая все скрытой камерой, она нарушила закон о частной жизни. Из-за действий Степановой десятки, а, может, даже и сотни спортсменов лишились возможности выступать на Олимпиаде. В чем состоит ее помощь? В том, что ни в чем не виновные атлеты, такие, как Лена Исинбаева, не смогли стартовать на Играх? Чем же она такая заслуженная? Нежелание жить в России – ее личное дело. Степанова не так важна для нашей страны, чтобы столь много о ней говорить. Юлия – спортсменка третьего сорта. Сборной как профессионал она тоже не нужна. (Любовь КОНЯЕВА)

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