Валентин Балахничев: "Степанова не важна для России. Она – спортсменка третьего сорта!"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал высказывания информатора ВАДА и бегуньи Юлии Степановой о нежелании возвращаться в Россию. Ранее Степанова подчеркнула, что чувствует себя в безопасности в США.
– Степанова несправедливо оценивает свою роль в этом процессе. Она злоупотребила доверием своих друзей, выполняя противозаконные действия. Снимая все скрытой камерой, она нарушила закон о частной жизни. Из-за действий Степановой десятки, а, может, даже и сотни спортсменов лишились возможности выступать на Олимпиаде. В чем состоит ее помощь? В том, что ни в чем не виновные атлеты, такие, как Лена Исинбаева, не смогли стартовать на Играх? Чем же она такая заслуженная? Нежелание жить в России – ее личное дело. Степанова не так важна для нашей страны, чтобы столь много о ней говорить. Юлия – спортсменка третьего сорта. Сборной как профессионал она тоже не нужна. (Любовь КОНЯЕВА)
Юлия Степанова: "Многие спортсмены высокого уровня настроены против меня"
Юлия Степанова: "Тренерам в России трудно поверить, что можно добиваться результата без допинга"
saiga
Балахничев лжет и двуличен. Когда Степанова выступала в составе сборной России, а он сам (рулил) королевой спорта, то заявлял, что в команде только спортсмены высокого международного уровня. Такой же (химик) как и бывший гос. тренер Куличенко. Как активно в лёгкой атлетике СССР начал применятся допинг (особенно перед московской Олимпиадой) так всё перешло и в российскую, вот только научное физиологическое сопровождение после развала союза было на уровне полного дилетантства.
19:57
Myrd
Сбежавший от международного расследования, Балахничев выступает в роли морализатора... Ну, а Степанова записала главного методиста минспорта по вопросам допинга профессора Португалова. На видео он раздает свое зелье и при этом оговаривает, что в случае получения медали ему должны отстегнуть часть бабла от премиальных... О чем здесь можно спорить? О личности Степановой? Но нас интересует факт этот факт на видеозаписи...
12:44
rusfed 2.0
Дзичковский Балахничеву: "Что общего между доверием друзей, помощью, профессионализмом и противозаконными действиями? Какая разница, какого сорта спортсменка Степанова? Прием допинга - обман и мошенничество в сфере деятельности, существующей за государственный счет. Это не совсем частная жизнь, нет? Спортсмены лишились возможности выступать на Олимпиаде из-за действий Степановой? Вот прямо из-за того, что она орудовала скрытой камерой? Или из-за того, что на ней было снято? Снятое - неправда? Оно законно? Разве между Степановой и запретом не лежали километры и килотонны неуклюжего вранья, бездействия, спрятанных концов, несогласий и отрицаний? "Титаник" потонул не из-за льдины, а из-за сволочей-владельцев и олухов в капитанской рубке. При том, что Степановой и до льдины-то далеко. Вот ваша цитата. "Не хочу, чтобы сложилось ощущение, что я не признаю некоторых фактов. У нас большое количество положительных допинговых проб, нельзя не признать. Это серьезное доказательство того, что допинг применялся широко". (Февраль 2016, то есть до запрета). Может, запрет случился из-за вас, а не из-за Степановой? Ведь вы куда более весомая фигура. Не третий сорт. Профессионал. Были нужны и сборной, и ВФЛА, и IAAF. Вдруг вам в итоге и поверили? Есть понятная разница между стукачом и информатором, между крысой и участником программы защиты свидетелей. Это одна и та же персона, только называют ее по-разному по обе стороны закона. И тот, кто называет, выдает, с какой он стороны."
09:12
igorvasilevich
Сердюков явный пример - министр обороны носитель гос тайны во Франции живет. Балахничев должен был сам застрелится, а не переносить свои дела на других людей. Вот Балахничев как раз и подставил Исинбаеву и других спортсменов. До каких пор будут давать преступнику вообще право писать свои отмазки?
03:04
igorvasilevich
ВАЛЕНТИН БАЛАХНИЧЕВ человек вообще ниже всех сортов. Допингер при Сталине - этот человек уже червей бы кормил.
03:00
R.Steward
русфед те за каждое сообщение платят? строчишь как из пулемета убогий
23:45 29 января
mobile_actor
Балахничев вообще не спортсмен, а всего лишь спортчиновник,разваливший Российскую легкую атлетику до её изгнания из международного спорта.
22:21 29 января
rus_deutsch
Вопрос редакции СЭ: вы за допинг и коррупцию, что ли?? если нет - почему постоянно цитируете мнения пожизненно отстраненного (отстраненного, а не бывшего! бывших у нас нет - ни ментов, ни президентов... ) Балахничева? Я понимаю, он без мыла лезет везде, лишь бы не забыли, но СМИ - то не должны желтеть до такой степени!
21:46 29 января
Beard
Степанова несправедливо оценивает свою роль в этом процессе. .................выполняя противозаконные действия..................................................................У чувака реально в башке всё вверх дном .................Это не страна-это палата №5.Сказать вору,что он вор,бандиту,что он бандит,взяточнику,что он взяточник,допингисту,что он допингист,теперь в России называется "выполнить противозаконные действия".После всего,что он натворил на "благо" лёгкой атлетики страны его посадить надо,а он интервью даёт и комментарии делает,ему бы в щель забиться какую,что бы о нём побыстрее забыли.Но у нас взяточники и карьеристы всегда на коне,впрочем как и спортсмены-допингисты в Совете Федераций.
18:47 29 января
Новоуепинни
Э, затиратели! Тереть не устали? )) Волосы на ладошках не выросли? )) Смешные чуваки ))
18:06 29 января
rusfed 2.0
Цензура от Кабаевой не дремлет
18:04 29 января
rusfed 2.0
Опередил )
17:52 29 января
Contr
Нагадила, зато, первосортно...
17:51 29 января
rusfed 2.0
Петров-то ваш, тролль, так геройски начинал и так трусливо слился
17:47 29 января
rusfed 2.0
Костин в ответ на обвинения в коррупции, кстати, обещал подать в суд. Привычный уже анекдот
17:29 29 января
rusfed 2.0
ВТБ - главная отмывочная для госбабла. Если помните, он также присутствовал в панамских схемах
17:29 29 января
rusfed 2.0
Диак получил €1,5 млн из России в целях финансирования кампании оппозиционного кандидата на президентских выборах 2012 года в Сенегале
17:27 29 января
rusfed 2.0
Сорри, должен поправиться: Шобухова заплатила 450 тысяч не долларов, а евро
17:22 29 января
rusfed 2.0
Да, напрасно мне о гугле напомнили: у Балахничева французской полицией арестован личный банковский счет в Монако. Чуть меньше 2 млн евро. Не 2 млрд панамских евро, конечно, но все равно нехило. Какая у него чиновничья зарплата-то, кстати?
17:20 29 января
rusfed 2.0
Бай зе уэй, уже успел забыть: Балахничев же был казначеем ИААФ. Ахаха
17:17 29 января
Новоуепинни
А Балахничев - высшего сорта! При нем скандал возник и из Олимпиады выпнули. Мощно порулил! ))
17:13 29 января
Весёлый©
"Снимая все скрытой камерой, она нарушила закон о частной жизни."_____ ГАГАГА, юрист он диванный. "Не являются нарушением правил ... сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах," (с)
16:48 29 января
Весёлый©
А кого интересует мнение пожизненно дисквалифицированного?
16:44 29 января
Странник-777
Чем больше слышен Балахничев, тем понятнее становится, какое дерьмо творилось в нашей легкой атлетике.
16:41 29 января
rusfed 2.0
Ну это уже настолько общедоступная информация, что как-то неловко за "оппонентов". 1. За все случаи допинга наши спортсмены платили - за последующий допуск к соревнованиям. Одна только Шобухова, по ее признанию, заплатила 450 тысяч долларов. Посредником выступал Балахничев. А начинался этот список с 23 пойманных спортсменов, по которым представитель ИААФ начинал первый тур торгов с ВФЛА. 2. По мере раскручивания допинговой темы пришлось вмешаться государству. Банк ВТБ стал спонсором ЧМ в Москве и вместо стандартного тарифа 6 млн долларов (как это бывало обычно) заплатил ИААФ 25 млн долларов 3. В прошлом году прокуратура Франции начала расследование по делу о коррупции в ИААФ. Подождем - узнаем много нового.
16:39 29 января
Краштест
А третий сорт - не брак.Мусорок,а не человек.
16:39 29 января
echo2011
А что она снимала скрытой камерой? Неужели в её присутствии легкоатлеты принимали допинг или кто-то кому-то давал взятки?
16:36 29 января
Проба положительна
В России так всегда..если не герой (Исинбаева), то предатель...
16:36 29 января
ladafan
Gogy Rusfed c разъемом 2.0 ты при передаче взятки за спиной стоял? А чего ты, мил человек, тогда жив и не под охраной? Классно сказал!!!! только этот все знает, все видел))))
16:27 29 января
spetrov
Gogy, каких только чудес не творит вовремя надетая шапочка из фольги. Вот и жив. :)
16:17 29 января