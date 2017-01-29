14:52 29 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Валентин Балахничев: "Степанова не важна для России. Она – спортсменка третьего сорта!"

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Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал высказывания информатора ВАДА и бегуньи Юлии Степановой о нежелании возвращаться в Россию. Ранее Степанова подчеркнула, что чувствует себя в безопасности в США.

– Степанова несправедливо оценивает свою роль в этом процессе. Она злоупотребила доверием своих друзей, выполняя противозаконные действия. Снимая все скрытой камерой, она нарушила закон о частной жизни. Из-за действий Степановой десятки, а, может, даже и сотни спортсменов лишились возможности выступать на Олимпиаде. В чем состоит ее помощь? В том, что ни в чем не виновные атлеты, такие, как Лена Исинбаева, не смогли стартовать на Играх? Чем же она такая заслуженная? Нежелание жить в России – ее личное дело. Степанова не так важна для нашей страны, чтобы столь много о ней говорить. Юлия – спортсменка третьего сорта. Сборной как профессионал она тоже не нужна. (Любовь КОНЯЕВА)

Юлия Степанова: "Многие спортсмены высокого уровня настроены против меня"
Юлия Степанова: "Тренерам в России трудно поверить, что можно добиваться результата без допинга"

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КОММЕНТАРИИ (39)
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saiga

Балахничев лжет и двуличен. Когда Степанова выступала в составе сборной России, а он сам (рулил) королевой спорта, то заявлял, что в команде только спортсмены высокого международного уровня. Такой же (химик) как и бывший гос. тренер Куличенко. Как активно в лёгкой атлетике СССР начал применятся допинг (особенно перед московской Олимпиадой) так всё перешло и в российскую, вот только научное физиологическое сопровождение после развала союза было на уровне полного дилетантства.

19:57

Myrd

Сбежавший от международного расследования, Балахничев выступает в роли морализатора... Ну, а Степанова записала главного методиста минспорта по вопросам допинга профессора Португалова. На видео он раздает свое зелье и при этом оговаривает, что в случае получения медали ему должны отстегнуть часть бабла от премиальных... О чем здесь можно спорить? О личности Степановой? Но нас интересует факт этот факт на видеозаписи...

12:44

rusfed 2.0

Дзичковский Балахничеву: "Что общего между доверием друзей, помощью, профессионализмом и противозаконными действиями? Какая разница, какого сорта спортсменка Степанова? Прием допинга - обман и мошенничество в сфере деятельности, существующей за государственный счет. Это не совсем частная жизнь, нет? Спортсмены лишились возможности выступать на Олимпиаде из-за действий Степановой? Вот прямо из-за того, что она орудовала скрытой камерой? Или из-за того, что на ней было снято? Снятое - неправда? Оно законно? Разве между Степановой и запретом не лежали километры и килотонны неуклюжего вранья, бездействия, спрятанных концов, несогласий и отрицаний? "Титаник" потонул не из-за льдины, а из-за сволочей-владельцев и олухов в капитанской рубке. При том, что Степановой и до льдины-то далеко. Вот ваша цитата. "Не хочу, чтобы сложилось ощущение, что я не признаю некоторых фактов. У нас большое количество положительных допинговых проб, нельзя не признать. Это серьезное доказательство того, что допинг применялся широко". (Февраль 2016, то есть до запрета). Может, запрет случился из-за вас, а не из-за Степановой? Ведь вы куда более весомая фигура. Не третий сорт. Профессионал. Были нужны и сборной, и ВФЛА, и IAAF. Вдруг вам в итоге и поверили? Есть понятная разница между стукачом и информатором, между крысой и участником программы защиты свидетелей. Это одна и та же персона, только называют ее по-разному по обе стороны закона. И тот, кто называет, выдает, с какой он стороны."

09:12

igorvasilevich

Сердюков явный пример - министр обороны носитель гос тайны во Франции живет. Балахничев должен был сам застрелится, а не переносить свои дела на других людей. Вот Балахничев как раз и подставил Исинбаеву и других спортсменов. До каких пор будут давать преступнику вообще право писать свои отмазки?

03:04

igorvasilevich

ВАЛЕНТИН БАЛАХНИЧЕВ человек вообще ниже всех сортов. Допингер при Сталине - этот человек уже червей бы кормил.

03:00

R.Steward

русфед те за каждое сообщение платят? строчишь как из пулемета убогий

23:45 29 января

mobile_actor

Балахничев вообще не спортсмен, а всего лишь спортчиновник,разваливший Российскую легкую атлетику до её изгнания из международного спорта.

22:21 29 января

rus_deutsch

Вопрос редакции СЭ: вы за допинг и коррупцию, что ли?? если нет - почему постоянно цитируете мнения пожизненно отстраненного (отстраненного, а не бывшего! бывших у нас нет - ни ментов, ни президентов... ) Балахничева? Я понимаю, он без мыла лезет везде, лишь бы не забыли, но СМИ - то не должны желтеть до такой степени!

21:46 29 января

Beard

Степанова несправедливо оценивает свою роль в этом процессе. .................выполняя противозаконные действия..................................................................У чувака реально в башке всё вверх дном .................Это не страна-это палата №5.Сказать вору,что он вор,бандиту,что он бандит,взяточнику,что он взяточник,допингисту,что он допингист,теперь в России называется "выполнить противозаконные действия".После всего,что он натворил на "благо" лёгкой атлетики страны его посадить надо,а он интервью даёт и комментарии делает,ему бы в щель забиться какую,что бы о нём побыстрее забыли.Но у нас взяточники и карьеристы всегда на коне,впрочем как и спортсмены-допингисты в Совете Федераций.

18:47 29 января

Новоуепинни

Э, затиратели! Тереть не устали? )) Волосы на ладошках не выросли? )) Смешные чуваки ))

18:06 29 января

rusfed 2.0

Цензура от Кабаевой не дремлет

18:04 29 января

rusfed 2.0

Опередил )

17:52 29 января

Contr

Нагадила, зато, первосортно...

17:51 29 января

rusfed 2.0

Петров-то ваш, тролль, так геройски начинал и так трусливо слился

17:47 29 января

rusfed 2.0

Костин в ответ на обвинения в коррупции, кстати, обещал подать в суд. Привычный уже анекдот

17:29 29 января

rusfed 2.0

ВТБ - главная отмывочная для госбабла. Если помните, он также присутствовал в панамских схемах

17:29 29 января

rusfed 2.0

Диак получил €1,5 млн из России в целях финансирования кампании оппозиционного кандидата на президентских выборах 2012 года в Сенегале

17:27 29 января

rusfed 2.0

Сорри, должен поправиться: Шобухова заплатила 450 тысяч не долларов, а евро

17:22 29 января

rusfed 2.0

Да, напрасно мне о гугле напомнили: у Балахничева французской полицией арестован личный банковский счет в Монако. Чуть меньше 2 млн евро. Не 2 млрд панамских евро, конечно, но все равно нехило. Какая у него чиновничья зарплата-то, кстати?

17:20 29 января

rusfed 2.0

Бай зе уэй, уже успел забыть: Балахничев же был казначеем ИААФ. Ахаха

17:17 29 января

Новоуепинни

А Балахничев - высшего сорта! При нем скандал возник и из Олимпиады выпнули. Мощно порулил! ))

17:13 29 января

Весёлый©

"Снимая все скрытой камерой, она нарушила закон о частной жизни."_____ ГАГАГА, юрист он диванный. "Не являются нарушением правил ... сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах," (с)

16:48 29 января

Весёлый©

А кого интересует мнение пожизненно дисквалифицированного?

16:44 29 января

Странник-777

Чем больше слышен Балахничев, тем понятнее становится, какое дерьмо творилось в нашей легкой атлетике.

16:41 29 января

rusfed 2.0

Ну это уже настолько общедоступная информация, что как-то неловко за "оппонентов". 1. За все случаи допинга наши спортсмены платили - за последующий допуск к соревнованиям. Одна только Шобухова, по ее признанию, заплатила 450 тысяч долларов. Посредником выступал Балахничев. А начинался этот список с 23 пойманных спортсменов, по которым представитель ИААФ начинал первый тур торгов с ВФЛА. 2. По мере раскручивания допинговой темы пришлось вмешаться государству. Банк ВТБ стал спонсором ЧМ в Москве и вместо стандартного тарифа 6 млн долларов (как это бывало обычно) заплатил ИААФ 25 млн долларов 3. В прошлом году прокуратура Франции начала расследование по делу о коррупции в ИААФ. Подождем - узнаем много нового.

16:39 29 января

Краштест

А третий сорт - не брак.Мусорок,а не человек.

16:39 29 января

echo2011

А что она снимала скрытой камерой? Неужели в её присутствии легкоатлеты принимали допинг или кто-то кому-то давал взятки?

16:36 29 января

Проба положительна

В России так всегда..если не герой (Исинбаева), то предатель...

16:36 29 января

ladafan

Gogy Rusfed c разъемом 2.0 ты при передаче взятки за спиной стоял? А чего ты, мил человек, тогда жив и не под охраной? Классно сказал!!!! только этот все знает, все видел))))

16:27 29 января

spetrov

Gogy, каких только чудес не творит вовремя надетая шапочка из фольги. Вот и жив. :)

16:17 29 января

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