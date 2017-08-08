В отеле, где живут российские легкоатлеты, обнаружена вирусная инфекция

Официальный представитель российского делегации на чемпионате мира, которая выступает под нейтральным флагом, Елена Орлова сообщила, что в отеле, где проживают россияне, обнаружена инфекция. На данный момент пострадали более 25 спортсменов из Украины, Германии, Эстонии и других стран.

- В нашем отеле серьезные проблемы с инфекционным заболеванием, обнаружена ротавирусная инфекция, заболело много спортсменов из Германии, Эстонии, Ботсваны и других стран, - приводит ТАСС слова Орловой. - Самый большой удар болезнь нанесла по сборной Германии. Особенность болезни в том, что человек болеет 24 часа и 24 часа является ее переносчиком. В настоящее время Международная ассоциация легкоатлетических федераций решает, что с этим делать.