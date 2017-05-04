Усэйн Болт: "Не хочу продолжать карьеру до тех пор, пока начну проигрывать"

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт подчеркнул, что не будет затягивать с завершением карьеры. По словам ямайского спринтера, долго держаться на высоком уровне он не сможет.

– Все хотят, чтобы я продолжал карьеру, – цитирует AFP Болта. – Но это не так просто. Я понимаю, что хочу добиться серьезных достижений в спорте. Люди же всегда хотят большего. Но только я должен решать, когда нужно остановиться. Не хочу продолжать карьеру до тех пор, пока не стану проигрывать, поскольку ненавижу это.