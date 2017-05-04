17:46 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Усэйн Болт: "Не хочу продолжать карьеру до тех пор, пока начну проигрывать"

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Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт подчеркнул, что не будет затягивать с завершением карьеры. По словам ямайского спринтера, долго держаться на высоком уровне он не сможет.

– Все хотят, чтобы я продолжал карьеру, – цитирует AFP Болта. – Но это не так просто. Я понимаю, что хочу добиться серьезных достижений в спорте. Люди же всегда хотят большего. Но только я должен решать, когда нужно остановиться. Не хочу продолжать карьеру до тех пор, пока не стану проигрывать, поскольку ненавижу это.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vernon s

Что за перевод в заголовке? Скорее -Буду продолжать карьеру до тех пор, пока не начну проигрывать.

18:22