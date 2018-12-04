Тренер Шубенкова верит, что на ЧМ-2019 легкоатлет выступит под российским флагом

Личный тренер чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов верит, что его подопечный на чемпионате мира-2019 выступит под флагом России. Совет ИААФ 4 декабря продлил отстранение ВФЛА из-за невыполнения двух критериев "дорожной карты". Из-за дисквалификации федерации российские легкоатлеты пропустили Олимпиаду-2016 (за исключением Дарьи Клишиной), а с 2017 года получают индивидуальные допуски для выступлений под нейтральным флагом.

- Не скрою, я считал, что у нас есть шансы на восстановление. Ведь недавно было восстановлено РУСАДА, эксперты ВАДА получили возможность зайти в антидопинговую лабораторию. Но не получилось нам вернуться и в этот раз. Но мы всегда надеемся на лучшее, - цитирует ТАСС Клевцова.