Тренер Шубенкова доволен выступлением атлета на этапе "Бриллиантовой лиги"

Тренер чемпиона мира-2015 в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов остался доволен выступлением своего подопечного на этапе "Бриллиантовой лиги". Он стал пятым на первом после отстранения ВФЛА соревновании.

- Мы идем по графику 2015 года - тогда Сергей на этапе в Шанхае с таким же результатом занял то же пятое место, а потом на главном старте сезона пришел к финишу первым, - цитирует ТАСС Клевцова. - Я, в принципе, удовлетворен тем, как он выступил на своем первом турнире после большого перерыва. Наблюдал за его бегом с экрана телевизора и увидел, что он все-таки не очень комфортно чувствовал себя. Шубенков еще не набрал форму, поэтому это не могло не сказаться на стартовой реакции, да и бег у него был несколько тяжеловат.

Но делать какие-то выводы можно будет только после следующего старта, который пройдет в конце мая в Юджине.