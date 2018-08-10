Тимофей Чалый: "Кажется, что со стороны судей на ЧЕ ощущаем какую-то незримую поддержку"

Российский бегун на 400 метров с барьерами Тимофей Чалый заявил, что чувствует поддержку со стороны судей и волонтеров на чемпионате Европы. Спортсмен выступает в Берлине в нейтральном статусе.

– К легкоатлетам из России все абсолютно нормально здесь относятся, мне даже кажется, что со стороны судей или волонтеров мы ощущаем какую-то незримую поддержку, – цитирует ТАСС Чалого. – Многие понимают, что это какой-то абсурд. Если меня допустили, значит я чистый, если я чистый, то где флаг моей страны. Люди это понимают и нормально к нам относятся.