Тайсон Гэй - про убитую дочь: "Я в полном замешательстве. Не знаю, что произошло"

Американец Тайсон Гэй, у которого в перестрелке погибла 15-летняя дочь, не знает подробностей произошедшего. По словам легкоатлета, он находится в замешательстве. По сообщениям полиции, девочка погибла после ранения в шею во время перестрелки между двумя машинами на парковке ресторана в Лексингтоне (США, штат Кентукки). Она не была участником перестрелки - пуля попала в нее случайно. Медики отвезли девочку в больницу, но она не выжила.

– Она не выжила, я в полном замешательстве, – цитирует Гэя AS. – Она была здесь на прошлой неделе на осенних каникулах. Я понятия не имею, что произошло.

Напомним, что Гэй является трехкратным чемпионом мира в спринтерском беге. Личный рекорд 34-летнего Гэя на дистанции 100 м составляет 9,69 секунды, что является вторым результатом на стометровке в истории – быстрее бежал только рекордсмен мира ямаец Усэйн Болт.