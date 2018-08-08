Шкуренев стал серебряным призером чемпионата Европы в десятиборье, победил немец Абеле

Российский спортсмен Илья Шкуренев стал серебряным призером чемпионата Европы по легкой атлетике в десятиборье. По итогам десяти видов он набрал 8321 очко.

Победу одержал немец Артур Абеле (8431 очко). Бронзовую медаль завоевал белорус Виталий Жук (8290 очков).

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Десятиборье

Мужчины

Итоговое положение

1. Артур Абеле (Германия) 8431 очко

2. ИЛЬЯ ШКУРЕНЕВ (РОССИЯ) 8321

3. Виталий Жук (Белоруссия) 8290