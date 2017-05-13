Сергей Шубенков: "Полтора часа просидел на допинг-контроле"

Россиянин Сергей Шубенков в интервью Rusathletics.com признался, что волновался перед этапом "Бриллиантовой лиги" в Шанхае. Это был первый международный старт для легкоатлета с ноября 2015 года. Чемпион мира-2015 показал пятый результат.

– Сергей, как настроение после первого старта?

– Полтора часа просидел на допинг-контроле. Меня взяли впервые за шесть лет на Бриллиантовой лиге! Раньше я упрашивал организаторов, чтобы меня проверили (смеется), но они упорно отказывали мне в этом. Только иногда говорили: "Позовите, пожалуйста, Александра Менькова". На всех этапах, на которых мы побывали с Сашей, его брали всегда, а меня – ни разу. Так что я сегодня впервые сдал допинг-контроль на Лиге. Хотя очень хотелось в гостиницу, потому что я был сильно голоден, у нас ведь заключительный вид программы, и мы не ужинали. Правда, организаторы предусмотрительно сделали ужин до полуночи, так что я сейчас поем.

– Волновались перед стартом?

– Ночью спал нормально. Мандраж перед стартом, конечно, небольшой присутствовал, но я больше получал удовольствия от того, что делаю. Так давно не было этого ощущения, когда рядом с тобой такие ребята. Организаторы поставили меня на четвертую дорожку рядом с Маклеодом, видимо, ожидая нашего соперничества. Но пока время не пришло, хотя я уверен, что все впереди.