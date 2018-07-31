Сергей Шубенков: "Победа на чемпионате Европы никогда легко не дается"

Лидер мирового сезона в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков хочет вновь стать чемпионом Европы. Однако, по его словам, сделать это ему будет очень непросто.

На ЧМ-2017 в Лондоне Шубенков, выступавший в нейтральном статусе, выиграл серебро. В Пекине-2015 он был первым, Москве-2013 - третьим. В текущем сезоне россиянин с результатом 12,92 секунды возглавляет мировой рейтинг. Победу на ЧЕ-2014 в Цюрихе одержал Шубенков.

- Победа на чемпионате Европы никогда легко не дается, - цитирует ТАСС Шубенкова. - Вспомните континентальное первенство 2014 года в Цюрихе, когда ситуация была диаметрально противоположная. Француз Лагард весь сезон побеждал всех, выиграл "Бриллиантовую лигу", выбегал из 13 секунд. А приехал в Цюрих, в финале наспотыкался и ничего у него не получилось.

Конечно, есть какое-то желание доказать. Но я настраиваю себя на то, что сделать это будет нелегко. Не надо думать, повторюсь, что победа на чемпионате Европы у меня почти в кармане.