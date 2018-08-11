Российский ходок Мизинов - бронзовый призер чемпионата Европы, Смердова дисквалифицирована

Россиянин Василий Мизинов, выступающий в нейтральном статусе, завоевал бронзовую медаль в ходьбе на 20 км на чемпионате Европы в Берлине. Он преодолел дистанцию за 1 час 20 минут 5 секунд.

Золотые медали завоевали испанцы Альваро Мартин и Мария Перес.

Отметим, что россиянка Яна Смердова получила дисквалификацию за три предупреждения.

Берлин (Германия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Ходьба на 20 км

1. Альваро Мартин (Испания) – 1:20.42

2. Диего Гарсиа Каррера (Испания) – 1:20.48

3. ВАСИЛИЯ МИЗИНОВ (Россия) – 1:20.50

Женщины

1. Мария Перес (Испания) – 1:26.36

2. Анежка Драготова (Чехия) – 1:27.03

3. Антонелла Палмизано (Италия) – 1:27.30