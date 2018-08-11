Российский ходок Мизинов - бронзовый призер чемпионата Европы, Смердова дисквалифицирована

Россиянин Василий Мизинов, выступающий в нейтральном статусе, завоевал бронзовую медаль в ходьбе на 20 км на чемпионате Европы в Берлине. Он преодолел дистанцию за 1 час 20 минут 5 секунд.
Золотые медали завоевали испанцы Альваро Мартин и Мария Перес.
Отметим, что россиянка Яна Смердова получила дисквалификацию за три предупреждения.
Берлин (Германия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Ходьба на 20 км
1. Альваро Мартин (Испания) – 1:20.42
2. Диего Гарсиа Каррера (Испания) – 1:20.48
3. ВАСИЛИЯ МИЗИНОВ (Россия) – 1:20.50
Женщины
1. Мария Перес (Испания) – 1:26.36
2. Анежка Драготова (Чехия) – 1:27.03
3. Антонелла Палмизано (Италия) – 1:27.30