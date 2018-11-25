Россиянин, выступающий в нейтральном статусе, получил от организаторов кросса форму с флагом РФ

Российский легкоатлет Ринас Ахмадеев, выступающий в нейтральном статусе, рассказал в своем Инстаграме, что выступит на предварительных стартах чемпионата Европы по кроссу в форме с флагом России. Организаторы выдали ему майку со стартовым номером с российским триколором, хотя официальная российская символика не должна использоваться спортсменами, которые выступают в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА.

– Майка. Вполне обычная легкая, довольно удобная, из отличного материала, номер не самый сакральный, так сказать, но цена ей бесконечно велика, – написал Ахмадеев. – Эти три полоски гордо светятся, их не вырубить топором, они всегда при мне, всегда со мной. Если они не снаружи, то внутри уж точно. Их пытаются скрыть, пытаются замазать, но завтра мне разрешили бежать с символом своей страны на номере и с простой надписью "Ринас". Больше ничего и надо для самоидентификации, не потеряюсь. Уважение организаторам за такой маленький, но значимый шаг.