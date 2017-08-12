Рамиль Гулиев: "Очень приятно ощущать поддержку такого великого спортсмена, как Болт"

Новый чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев отметил, что завоеванная медаль ему особенно дорога, поскольку это первая победа в истории турецкой легкой атлетики, информирует ТАСС. Представитель Турции, уроженец Азербайджана подчеркнул, что его следующая цель – пробежать 200-метровку за 19,70.

– После успеха на чемпионате мира вы уже стали кумиром миллионов. Насколько эта медаль важна для вас конкретно и для всех белокожих спортсменов-спринтеров в частности?

– Во-первых, я хочу отметить, что это первая золотая медаль чемпионата в истории турецкой легкой атлетики. Именно поэтому она мне особенно дорога. Эта медаль является серьезнейшим достижением в моей спортивной карьере, она придаст мне больше мотивации на следующие сезоны. Думаю, это не мой потолок. Верю, что смогу побороться за олимпийскую медаль.

Если отвечать на второй вопрос, то лично я всегда верил в себя. Я знал, что это возможно. Человек сам ограничивает себя неверием в свои силы. Не должно быть так, он должен поверить в это. Возможности спортсменов беспредельны. Я верю, что ту же двухсотметровку можно пробежать и за 18 секунд. Но для этого нужен другой тренировочный подход. Но человек придет к этому с течением времени.

– Какая у вас следующая цель?

– Пробежать 200-метровку за 19,70 и установить рекорд Европы.

– Вы рассчитываете выиграть в Токио-2020 медаль только на 200-метровке?

– На стометровке у меня личный рекорд меньше десяти секунд – 9,97, но готовился выступить на этом чемпионате мира именно на дистанции 200 метров. Хотя на тех же Исламских играх в начале сезона я выступал на обеих дистанциях, а также в эстафете. У меня несколько лет назад была операция на ахиллах, после которой я очень тяжело восстанавливался, и я долго не мог делать очень много упражнений для старта. В этом сезоне здоровье позволило нормально потренироваться, в том числе стартовый разгон. Когда я исправлю все свои недочеты на стартовом отрезке, то тогда можно будет говорить и о возможности получения олимпийской медали и на 100-метровке.

– Вы очень тепло сейчас общались с Усэйном Болтом. Насколько для вас важна поддержка этого человека?

– Мне очень приятно ощущать поддержку такого великого спортсмена. Он пожелал мне удачи, что, конечно, очень радует. Очень жаль, что Болт уходит, но у всех спортсменов когда-то наступает такой день. Эра Болта подошла к концу. Но я надеюсь, что наша эра только начинается.