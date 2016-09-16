Прокуроры снова намерены ужесточить наказание для Писториуса

Прокуроры намерены подать апелляцию на приговор многократному паралимпийскому чемпиону Оскару Писториусу, сообщает Daily Express. Южноафриканец был приговорен к шести годам тюрьмы за умышленное убийство своей подруги Ревы Стенкамп 14 февраля 2013 года. В октябре 2014 года он был обвинен в непредумышленном убийстве, приговорен к пяти годам тюрьмы и досрочно отпущен под домашний арест. Данное решение было обжаловано в Верховном суде ЮАР, и 3 декабря 2015 года убийство было признано умышленным. 6 июля Писториус получил шесть лет тюрьмы. В августе прокуратура уже попыталась ужесточить наказание для Писториуса, но протест был отклонен.