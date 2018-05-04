Проба B олимпийского чемпиона из Кении Кипропа дала положительный результат

Допинг-проба победителя Олимпиады-2008 в беге на 1500 м кенийца Асбеля Кипропа дала положительный результат, сообщает официальный сайт независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил AIU.

В организме легкоатлета был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

На данный момент ИААФ ведет расследование. Кипроп обвинил допинг-офицеров в подмене его допинг-пробы.

28-летний Кипроп - олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по бегу на 1500 метров. Отметим, что 2011 по 2016 год больше 40 кенийских бегунов были дисквалифицированы за положительные допинг-тесты.

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