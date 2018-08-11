Польша выиграла женскую эстафету 4х400 метров на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по легкой атлетике победителем женской эстафеты 4х400 метров стала сборная Польши. В тройку лучших также попали команды Франции и Великобритании.

В составе победителей выступали Малгорзата Голуб-Ковалик, Ига Баумгарт-Витан, Патрисия Вышишкевич и Юстина Свенти-Эрсетик.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Женщины

Эстафета 4х400 метров

1. Польша (Малгорзата Голуб-Ковалик, Ига Баумгарт-Витан, Патрисия Вышишкевич, Юстина Свенти-Эрсетик) 3.26,59

2. Франция 3.27,17

3. Великобритания 3.27,40