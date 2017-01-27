Михаил Бутов: "Лебедева сдавала массу допинг-проб. Почему положительной оказалась только одна?"

Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов отметил, что у него есть сомнения по поводу справедливости лишения прыгуньи Татьяны Лебедевой двух серебряных медалей Олимпиады-2008. Ранее МОК объявил о своем решении после перепроверки допинг-проб россиянки, в которых были обнаружены следы запрещенного туринабола.
– Накануне было объявлено, что прыгунья Татьяна Лебедева должна вернуть две своих серебряных медали с Олимпийских игр-2008 из-за того, что в ее пробе были обнаружены следы запрещенного туринабола. Допинг-случай с Лебедевой станет серьезным ударом для российской легкой атлетики?
– Конечно, Татьяна всегда была для нас не просто спортсменкой, а лидером. У меня, конечно, возникают вопросы в связи с этим случаем. Ведь Лебедева, как, например, и Анна Чичерова, постоянно выступала на международных соревнованиях и сдавала массу проб, в том числе за рубежом. Почему положительной из них оказалась только одна? Если метод обнаружения туринабола действительно доказательный, понятно, что спортсменкам необходимо ответить в соответствие с действующими законами. Но хочется быть уверенным, что это не ошибка.
– То есть вы видите для Лебедевой перспективу оправдаться?
– Я не имею права даже рассуждать на эту тему. Дело в том, что я читал много публикаций ученых и юристов, которые сомневаются в правильности этого метода. Но этого, конечно, мало, чтобы участвовать в настоящей научной дискуссии.
– Что будет с работой Татьяны в женском комитете ИААФ?
– Ее членство в этом комитете временно приостановлено из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики. Подчеркну, что с нынешним случаем это никак не связано. Пока никаких дальнейших решений не было, хотя не исключаю, что они последуют. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
samsam
Как бы намек? Что не все чисто. Что враги подсыпали. Вот только как вы не поймете, что эти намеки, да и все остальные способы, не работают? Не работают и работать не будут.
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