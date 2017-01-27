01:49 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Михаил Бутов: "Лебедева сдавала массу допинг-проб. Почему положительной оказалась только одна?"

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Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов отметил, что у него есть сомнения по поводу справедливости лишения прыгуньи Татьяны Лебедевой двух серебряных медалей Олимпиады-2008. Ранее МОК объявил о своем решении после перепроверки допинг-проб россиянки, в которых были обнаружены следы запрещенного туринабола.

 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА.Михаил Бутов: "У меня масса вопросов по случаю с Лебедевой"

– Накануне было объявлено, что прыгунья Татьяна Лебедева должна вернуть две своих серебряных медали с Олимпийских игр-2008 из-за того, что в ее пробе были обнаружены следы запрещенного туринабола. Допинг-случай с Лебедевой станет серьезным ударом для российской легкой атлетики?

Конечно, Татьяна всегда была для нас не просто спортсменкой, а лидером. У меня, конечно, возникают вопросы в связи с этим случаем. Ведь Лебедева, как, например, и Анна Чичерова, постоянно выступала на международных соревнованиях и сдавала массу проб, в том числе за рубежом. Почему положительной из них оказалась только одна? Если метод обнаружения туринабола действительно доказательный, понятно, что спортсменкам необходимо ответить в соответствие с действующими законами. Но хочется быть уверенным, что это не ошибка.

– То есть вы видите для Лебедевой перспективу оправдаться?

– Я не имею права даже рассуждать на эту тему. Дело в том, что я читал много публикаций ученых и юристов, которые сомневаются в правильности этого метода. Но этого, конечно, мало, чтобы участвовать в настоящей научной дискуссии.

– Что будет с работой Татьяны в женском комитете ИААФ?

Ее членство в этом комитете временно приостановлено из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики. Подчеркну, что с нынешним случаем это никак не связано. Пока никаких дальнейших решений не было, хотя не исключаю, что они последуют. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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samsam

Как бы намек? Что не все чисто. Что враги подсыпали. Вот только как вы не поймете, что эти намеки, да и все остальные способы, не работают? Не работают и работать не будут.

02:14

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