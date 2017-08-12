Мария Ласицкене: "Проваленная попытка на 1,99 м разбудила меня"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая чемпионкой мира-2017, отметила, что золотая медаль на турнире была ее целью в этом сезоне. Она также выразила надежду, что еще сможет побить мировой рекорд, который составляет 2,09.

На ЧМ-2017 Ласицкене единственная из спортсменок взяла высоту 2,03. Она выиграла 16-й турнир подряд в текущем сезоне.

– Финал для меня не стал легким, но благодаря невероятной атмосфере на стадионе и эмоциям толпы я смогла справиться со своими проблемами, – приводит пресс-служба ИААФ слова Ласицкене. – Моя проваленная попытка на 1,99 метра разбудила меня.

Я решила попробовать прыгнуть 2,08, потому что это не только мой персональный рекорд, но и национальный рекорд моей страны. Золотая медаль чемпионата мира была моей главной целью в этом сезоне, но я, конечно, хотела бы поднять планку выше. Мне не понравилась ни одна моя попытка на 2,08.

Надеюсь, что у меня еще будет возможность побить мировой рекорд в этом сезоне. Не знаю, как буду праздновать победу, следующий старт у меня уже 15-го августа.

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