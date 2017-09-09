Мария Ласицкене: "Лучше быть собой и чемпионкой мира, чем притворяться и нравиться всем"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в интервью "Р-Спорт" высказалась на тему эмоций. По ее словам, она не собирается нравится всем.

- Помню, после вашей победы в Бриллиантовой лиге в Брюсселе кто-то из известных зарубежных журналистов, пишущих о легкой атлетике, написал в Twitter: "Даже победив, она не показывает своих эмоций".

- Во-первых, это было не потому, что я думала – "ну, победила и ладно", как многие решили. Мои эмоции были связаны с тем, что я взяла высоту 2,02 м с третьей попытки, что я потратила столько сил. Хотя мы целенаправленно готовились к Брюсселю, после Варшавы у нас не было ни одного старта, времени было достаточно. Но меня что-то "расклинило", и я столько попыток потратила – там же и 1,97 м было со второй попытки. Эмоционально я была недовольна собой, а не победой. Да, наверное, все уже привыкли, что у меня такая недовольная физиономия (смеется)! Но лучше быть собой и быть двукратной чемпионкой мира, чем притворяться и нравиться всем. Это вообще не мой стиль.