10:37 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мария Ласицкене: "Костадинова установила мировой рекорд в другое время. Ни на что плохое не намекаю"

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене в интервью "РИА Новости" поделилась мнением о мировом рекорде Стефки Костадиновой (2,09 м), который был установлен в 1987 году. По ее с ловам, это было совсем другое время

– Я скажу так – это было другое время. Кто понимает мои слова, знают, что я имею в виду, – отметила Ласицкене. – Если их прочитает Стефка, подчеркну – я ни на что плохое не намекаю, даже мысли такой нет. Просто это действительно было абсолютно другое время.

Сейчас уровень в женских прыжках в высоту сильно упал, это все видят, и я не понимаю, почему это так очень резко произошло. Наверное, просто должна быть вот такая загадка!

Тридцать лет рекорд держится, и Стефка была той, кто смогла это сделать, а мы 30 лет к такому результату все стремимся. Но я не раз говорила, что не хочу, чтобы этот мировой рекорд был пределом для меня, потому что сейчас для каждой высотницы 2,09 – это предел, все, дальше психологически не пускает. Да даже два метра для многих девочек – это какой-то предел.

У меня тоже когда-то такое было – думала, что два метра это что-то такое невероятное! Не надо ставить себе барьеры, их и так в жизни полно. Психологически их нужно обрубать. Спортсмен и человек способен на все. Геннадий Гарикович мне всегда об этом говорит – никаких барьеров, только напролом и вперед. Мы рискуем, и я уверена, что этот риск обязательно оправдается.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20180512/1136754081.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

Просто легкая атлетика-это такой вид спорта,в котором мировые рекорды почти во всех номерах программы держатся долго.В том же плавании,например,ничего подобного нет.

11:09

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