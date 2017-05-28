Мария Ласицкене: "Если быть наглой, то ожидала такого результата в Юджине"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) подчеркнула, что с определенной долей наглости ожидала хорошего результата на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине. Ласицкене, выступавшая под нейтральным флагом, одержала победу на своем первом международном старте с момента, когда российские легкоатлеты были отстранены от выступления на соревнованиях под эгидой ИААФ. Она показала результат 2,03 метра, что является личным рекордом спортсменки на открытых стадионах.

– Если быть наглой, то ожидала такого результата, – приводит "Р-Спорт" слова Ласицкене. – Чувствовала себя отлично, понимала, что сегодня могу высоко прыгать. Вся подготовка шла хорошо, плавно. Зимний сезон хорошо прошел. В психологическом плане мне удалось все откинуть, забыть, перестать обижаться и начать очень бодро с нового листа. И, конечно, с хорошей злостью – без этого никак нельзя прыгать в одном секторе с олимпийской чемпионкой (испанкой Руфь Бейтией).