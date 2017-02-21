Мария Кучина: "Ответа от ИААФ пока нет"

Россиянка Мария Кучина сообщила, что пока не получала от ИААФ ответа на запрос об участии в международных турнирах. В связи с отстранением ВФЛА ряд российских спортсменов подали индивидуальные заявки на участие в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Кучина стала первой из них.

- Ответа от ИААФ нет пока. Ждем и надеемся, как последние полтора года, - цитирует "Интерфакс" Кучину. - Это наше законное право выступать на международной арене. Мы показываем все, на что способны, мы пахали всю осень и зиму, резерв есть, ведь, начиная подготовку к зимнему сезону, мы думали о чемпионате Европы.