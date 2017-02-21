15:08 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мария Кучина: "Ответа от ИААФ пока нет"

0
0
0
0

Россиянка Мария Кучина сообщила, что пока не получала от ИААФ ответа на запрос об участии в международных турнирах. В связи с отстранением ВФЛА ряд российских спортсменов подали индивидуальные заявки на участие в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Кучина стала первой из них.

- Ответа от ИААФ нет пока. Ждем и надеемся, как последние полтора года, - цитирует "Интерфакс" Кучину. - Это наше законное право выступать на международной арене. Мы показываем все, на что способны, мы пахали всю осень и зиму, резерв есть, ведь, начиная подготовку к зимнему сезону, мы думали о чемпионате Европы.

Дополнительная информация

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/special.asp?sec=1725&id=810046

0
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ