Лондон в июле примет Кубок мира

14-15 июля в Лондоне пройдет новый турнир по легкой атлетике – Кубок мира. В соревновании примут участие спортсмены из восьми стран: Великобритании, США, Польши, Китая, Германии, Франции, Ямайки и ЮАР.

В прошлом году в столице Великобритании состоялся чемпионат мира, и организаторы Кубка мира хотят использовать полученный опыт для создания турнира в новом формате, информирует The Guardian. В каждой дисциплине свою страну могут представлять два атлета (мужчина и женщина). Призовой фонд соревнования составит 1,42 миллиона фунтов.

Отметим, что в эти же сроки в Англии состоятся финальные матчи теннисного Уимблдона, а в России в этот уик-енд закончится чемпионат мира по футболу.