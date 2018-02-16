Ласицкене выиграла 36-й турнир подряд

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла турнир Мирового тура ИААФ в закрытых помещениях в польском Торуне. Легкоатлетка показала результат 2,00 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (1,95), третьей - шведка Эрика Кинси (1,90).

Напомним, Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, выиграла 36-й турнир подряд. В Торуне она попыталась установить личное достижение в закрытых помещениях, но высота 2,05 ей не покорилась.