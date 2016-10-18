Кучина может попросить ИААФ о личном допуске к международным стартам

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина сообщила, что будет просить ИААФ о допуске к международным стартам. Ранее российские спортсмены были отстранены от участия во всех турнирах под эгидой ИААФ на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о применении допинга в российской атлетике.

- Сегодня у меня первый день технических занятий, - цитирует официальный сайт ВФЛА Кучину. – До этого я около месяца занималась ОФП, постепенно увеличивая нагрузки. Тренироваться будем дома в Прохладном с моим тренером Геннадием Габриляном. Мы думали о возможности провести пару сборов за рубежом, чтобы, если к зиме ситуация с российской сборной не изменится, попросить Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о личном допуске к международным стартам. Даже связывались с представителями нескольких спортивных академий, сертифицированных ИААФ. Но два двадцатидневных сбора обходятся в среднем в 10-12 тысяч евро, а с учетом того, что мы нигде не выступаем – сложно найти подобные суммы. А просто так нам их, естественно, никто не даст. Вот такой замкнутый круг получается.