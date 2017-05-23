"Известия": чемпионка России по спортивной ходьбе Дубровина сдала положительный тест на остарин

Проба показала наличие в организме легкоатлетки Алины Дубровиной запрещенного вещества остарин, соощают "Известия". Неоднократная чемпионка России и победительница Кубка Европы сдавала пробу дома, в Новосибирске, в декабре 2016. После проверки в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатории австрийского города Зайберсдорф в ней были обнаружены следы остарина, о чем спортсменке сообщили в феврале 2017.

После изучения всех обстоятельств, предшествовавших сдаче пробы, она приняла решение за свой счет проверить используемые пищевые добавки на запрещенные субстанции, выбрав для этого антидопинговую лабораторию Минска. Препараты были отправлены на анализ 13 апреля, выбор лаборатории согласован с РУСАДА.

В Минск поступили две пищевые добавки: экдистерон и трибулус. 17 мая лаборатория, завершив исследования, дала следующие заключения: в экдистероне содержится остарин, а в трибулусе - тетрагидроканнабинол.