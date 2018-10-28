Исинбаева творит чудеса. Она в форме

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала пост в Инстаграме. Спортсменка продемонстрировала чудеса ловкости.

– Как вам моя физическая форма? – написала Исинбаева в Инстаграме.

Пользователи бурно отреагировали на видео Елены Исинбаевой:

" Изумительно! Может в Токио!"

"Может ещё на одну Олимпиаду? Все-таки осталась нереализованной одна цель в спортивной жизни..."

" Никто и не сомневался, Елена-Эталон!!!"

"Я бы больше удивился, если бы Елена так сделать не смогла"

Исинбаева становилась чемпионкой Олимпийских игр в Афинах (2004 год), в Пекине (2008 год) и завоевала бронзу в Лондоне (2012 год). Является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин. Основала собственный благотворительный фонд.