ИААФ: спортсмены на чемпионате мира заболели гастроэнтеритом

ИААФ выступила с заявлением по поводу заболевания нескольких спортменов в одном из отелей чемпионата мира-2017 в Лондоне. В понедельник было зафиксировано несколько случаев гастроэнтерита. В частности, заболели лидеры немецкой сборной Роберт Хартинг (метание диска) и Давид Шторль (толкание ядра). Российские спортмены, которые проживают в этой же гостинице, инфекцию не подхватили.

"Было зарегистрировано несколько случаев гастроэнтерита среди атлетов, проживающих в одном из официальных отелей чемпионата мира. Пострадавшие получили помощь от местных медиков, также ведется работа с органами здравоохранения, чтобы держать ситуацию под контролем. Врачам команд были даны дополнительные рекомендации", - говорится в заявлении ИААФ.