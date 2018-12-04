ИААФ предоставила в CAS отзыв на апелляцию ВФЛА

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что ИААФ в конце ноября направила в Спортивный арбитражный суд в Лозанне свой отзыв на апелляцию, которую подала ВФЛА в сентябре.

CAS в конце сентября принял к рассмотрению апелляцию ВФЛА на решение ИААФ о продлении приостановления членства в организации. Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

- Как вы знаете, 25 сентября Всероссийская федерация легкой атлетики подала в суд заявление об обжаловании решения июльского совета ИААФ оставить в силе приостановление членства ВФЛА в ИААФ, - цитирует ТАСС Шляхтина. - По мнению ВФЛА, выполнение ряда условий (восстановление РУСАДА и обеспечение доступа в закрытую московскую антидопинговую лабораторию, а также признание государством выводов доклада Ричарда Макларена - прим. ТАСС) выходит за рамки компетенции ВФЛА, и требовать от нас их выполнения нельзя".

"На прошлой неделе ИААФ представила в CAS свой отзыв на нашу апелляцию, в котором, в частности, указано, что условие дорожной карты 2 (адекватное тестирование российских легкоатлетов) выполнено, условие 3 (временное отстранение тренеров дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил) выполнено, условие 4 (поддержка движения "За чистый спорт") выполнено. Условие первое о возмещении ВФЛА расходов ИААФ остается невыполненным и в данный момент. Представители международной федерации считают, что удовлетворение нашего иска и восстановление федерации без выполненного условия 1 не является возможным.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в 2015 году на основании отчета Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Из-за отстранения ВФЛА российские атлеты не приняли участия в Олимпиаде-2016 (за исключением Дарьи Клишиной), а с 2017 года выступают под нейтральным флагом, получая индивидуальные допуски.