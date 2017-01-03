ИААФ опубликовала критерии индивидуального допуска россиян

ИААФ на своем официальном сайте опубликовала критерии, которым должны следовать россияне, подающие индивидуальные заявки на участие в международных турнирах. Напомним, что российские спортсмены отстранены от международных соревнований в связи с дисквалификацией ВФЛА на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

В частности, спортсмен должен быть непричастен к проблемам внедрения системы поощрения чистых спортсменов. Также он должен пройти достаточное количество допинг-контролей в соответствии с правилами ВАДА. Принципиальным моментом стало то, что по новым критериям россияне необязательно должны проходить допинг-тестирование за рубежом. Бюро по пересмотру случаев допинга учтет и ряд других фактов: незамешанность в допинговых махинациях тренера спортсмена, врача или другого вспомогательного персонала.

Ранее индивидуальные заявки подал ряд российских легкоатлетов, среди которых чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина и чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.