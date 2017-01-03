20:39 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИААФ опубликовала критерии индивидуального допуска россиян

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ИААФ на своем официальном сайте опубликовала критерии, которым должны следовать россияне, подающие индивидуальные заявки на участие в международных турнирах. Напомним, что российские спортсмены отстранены от международных соревнований в связи с дисквалификацией ВФЛА на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

В частности, спортсмен должен быть непричастен к проблемам внедрения системы поощрения чистых спортсменов. Также он должен пройти достаточное количество допинг-контролей в соответствии с правилами ВАДА. Принципиальным моментом стало то, что по новым критериям россияне необязательно должны проходить допинг-тестирование за рубежом. Бюро по пересмотру случаев допинга учтет и ряд других фактов: незамешанность в допинговых махинациях тренера спортсмена, врача или другого вспомогательного персонала. 

Ранее индивидуальные заявки подал ряд российских легкоатлетов, среди которых чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина и чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Айртон

Кучина и Шубенков, насколько я понял, решили не следовать принципу Один за всех... и подали индивидуальные заявки.)) Дружба дружбой, а табачок врозь.))

21:17

mobile_actor

ВАДА не дает разрешений на употребление допинга.

21:16

maxgarus

главное, что бы разрешение от ВАДА было, на употребление допинга

21:08

mobile_actor

Надеюсь, спортсмены поймут, что нужно бойкотировать тренеров и руководителей, поддерживающих допинг-систему.

21:03

spetrov

Надеюсь, спортсмены все-так поймут, что выступать под нейтральным флагом - унизительно.

20:50

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